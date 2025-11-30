Kristian Arzig von Arzig Promotion und Eventservice Berlin führte mit langjähriger Erfahrung durch das Programm und übergab pünktlich 18 Uhr das Wort an Bürgermeister Klaus Bohl, der unter dem Applaus der zahlreich Anwesenden den insgesamt 1,50 Meter langen Riesenstollen zum Anschnitt frei gab. Mit einem Gewicht von fast 20 Kilo lieferte die Bäckerei Hill aus Bad Salzungen wieder einmal die größte Leckerei des Abends. Doch auch abseits der Hauptbühne kamen alle Geschmäcker auf ihre Kosten. Von Crêpes und gebrannten Mandeln über Langos und Flammkuchen bis zum Burger und zur Champignonpfanne gab es allerlei kulinarische Köstlichkeiten.