Weihnachtsmarkt: Ausstellungsstücke für Gehren gesucht

Zum Weihnachtsmarkt in Gehren am 30. November ist in unserer Kirche eine Ausstellung zum Thema Weihnachten im Wandel der Zeit geplant, lassen Gemeindekirchenrat und Förderverein Schinkelnormalkirche wissen, die wie zahlreiche andere Vereine zu den Mitwirkenden des traditionellen Marktes gehören. St. Michael ist in diesem Jahr beinahe so etwas wie der Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes, findet er rund um die Kirche und im Rathaus statt. Das Gotteshaus soll zum Weihnachtsmarkt von 14 bis 18 Uhr geöffnet haben und mit einer Ausstellung unter dem Titel „Weihnachten im Wandel der Zeit“ locken.