Am Sonntag ist der zweite Advent. Da heißt es, sich in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen. Deshalb haben ab 14 Uhr auf dem Marktplatz nicht die Monatsmarkt-Händler, sondern Anbieter weihnachtlicher Artikel das Zepter in der Hand. Schmuckstücke zum Dekorieren des eigenen Hauses – sowohl drinnen als auch draußen – kann man dort ebenso erstehen wie kleine und größere Geschenke, die man in wenigen Tagen seinen Lieben unter den Weihnachtsbaum legen möchte. Und natürlich ist – so wie auch schon am Vortag – für Speis und Trank verschiedenster Art reichlich gesorgt.