Weihnachtsmärkte: Weihnachtsmärkte suchen Kunsthandwerk

"Wechselhütten" und "Pop-Up"-Modelle

Die Unterstützung und die Kontaktpflege zu Händlern würden darum immer wichtiger, so die Sprecher. Um besonders der kreativen Branche entgegenzukommen, gibt es unter anderem auf den Weihnachtsmärkten in Gera und Weimar die Möglichkeit, Hütten mit wechselndem Angebot zu bespielen: So könnten Kunsthandwerker in der "Weimarer Wechselhütte" an maximal fünf aufeinanderfolgenden Tagen ihre Produkte anbieten, erklärt ein Sprecher. In der "Vereinshütte" könnten sich täglich wechselnd Vereine präsentieren und Produkte auf Spendenbasis anbieten. In Gera wird mit einer "Pop-Up"-Hütte ein ähnliches Konzept verfolgt. Hier können Interessenten tageweise kostenfrei Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten, Geschenkideen oder Kurse anbieten.