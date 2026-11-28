München/Nürnberg (dpa/lby) - Nürnbergs weltberühmter Christkindlesmarkt ist offen - und auch in München locken Weihnachtsmärkte die Menschen in die Innenstadt. Während die Polizei in Nürnberg keine besonderen Vorkommnisse vermeldet, warnte die Münchner Polizei vor viel Verkehr in der Altstadt. Rund um die Weihnachtsmärkte seien die Parkhäuser voll. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.