Für die Weihnachtszeit hofft Ohlmann, dass der Knoten platzt: "Das ganze Jahr über haben die Leute negative Nachrichten bekommen, die Leute halten ihr Geld zusammen." Gerade an Fasching und Silvester habe man zuletzt jedoch gesehen, dass die Umsätze weiter sehr stark seien. Auch in Bezug auf Weihnachten "steigt in Bayern unsere große Hoffnung, dass die Leute eben sagen "Uns reicht es, jetzt gönnen wir uns endlich wieder was"."