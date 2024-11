Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und lockt nach Angaben der Stadt regelmäßig mehr als zwei Millionen Gäste an. "Es freut uns sehr, dass der Nürnberger Christkindlesmarkt die Hauptrolle im neuen Micky Maus Magazin bekommen hat", hieß es vom zuständigen Marktamt. Dadurch erschließe sich der Zauber des Marktes auch für jüngere Generation. Der Markt öffnet am 29. November.