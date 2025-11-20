Der Testlauf für die „SafeNow-Zone“ war das diesjährige Erfurter Oktoberfest. Nun wird das virtuelle Sicherheitsnetz auch bei der 175. Auflage des beliebten Weihnachtsmarkts aufgespannt. Wenn ab nächstem Dienstag Besucher aus ganz Thüringen und darüber hinaus den Markt besuchen, können sie mit der kostenfreien App „SafeNow“ bei Belästigung, Diebstahl oder gesundheitlichen Problemen umgehend Hilfe anfordern.