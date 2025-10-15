Weihnachtsmärkte Bayreuth startet mit "Winterdorf" in Weihnachtsmarkt-Saison

Auf dem Rathausbalkon wird Live-Musik gespielt, unter dem Christbaum vor der Peterskirche werden Interessierte regelmäßig zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern eingeladen. Vor der Kirche, deren Turm von den Münchnern liebevoll "Alter Peter" genannt wird, befindet sich der "Kripperlmarkt", auf dem Weihnachtskrippen und Krippenfiguren verkauft werden. Er gilt als der größte seiner Art in Deutschland. Der Münchner Christkindlmarkt dauert vom 24. November bis zum 24. Dezember.

Nürnberger Christkindlesmarkt

Eine Auflistung der bayerischen Weihnachtsmärkte wäre unvollständig ohne den Nürnberger Christkindlesmarkt. Er gilt als größter in Deutschland und einer der ältesten. Jahr für Jahr zieht er viele Tausend Besucher aus aller Welt an.

In der ausgedehnten Budenstadt rund um den Hauptmarkt werden neben Nürnberger Spezialitäten wie Bratwürsten, Lebkuchen und Glühwein auch vegane Produkte, exotische Speisen und Getränke sowie vielfältiges Kunsthandwerk angeboten. Sehr beliebt sind auch die Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz und der Markt der Partnerstädte am Rathausplatz.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird am 28. November mit dem Prolog des Nürnberger Christkindes auf der Empore der Frauenkirche eröffnet und geht bis zum 24. Dezember.