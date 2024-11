Dresden - Der große Weihnachtsbaum für den diesjährigen Dresdner Striezelmarkt ist schon da. Die etwa 25 Meter hohe Nordmanntanne wurde am Samstagmorgen in Freital gefällt und per Tieflader auf den Altmarkt transportiert. Dort verfolgten etliche Schaulustige das Geschehen. Der Baum sei etwa 100 Jahre alt und wegen eines Neubauvorhabens ohnehin zur Fällung vorgesehen gewesen, teilte die Stadt Dresden mit. Zum Striezelmarkt, der dieses Jahr in seine 590. Ausgabe geht (27.11. bis 24.12.), soll der Baum mit vielen Lichtern geschmückt erstrahlen. Der Striezelmarkt gilt als ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands. Nach Angaben der Stadt kommen alljährlich Millionen Besucher aus aller Welt.