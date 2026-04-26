„Der zeitlose Weihnachtsklassiker kehrt zurück – und zwar so lebendig wie nie zuvor. ‚Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – das Musical’ bringt im Winter 2026/27 die Magie des Kultfilms mit seiner berühmten Originalmusik endlich live auf die Bühne (...) Ein emotionales, mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie, das die Adventszeit um ein neues Highlight bereichert“, versprechen die Veranstalter. Am 9. November gastieren sie mit ihrem Musical im Congress Centrum Suhl.