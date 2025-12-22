Madrid - Ganz Spanien blickt hoffnungsvoll auf das Madrider Opernhaus: Im Teatro Real findet zwei Tage vor Heiligabend die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie statt - und die schüttet dieses Jahr Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt - rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Zeremonie beginnt am Montag um 9.00 Uhr. Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet.