„Ich bin immer aufgeregt vor einem Auftritt“, sagt Caroline Simon. Erst recht, wenn man als „Vorsängerin“ auf der Bühne des Weihnachtsmarktes steht und geschätzt 600 Augenpaare auf sich gerichtet fühlt. Die 42-jährige Meininger Logopädin war jedoch am Samstag beim gemeinsamen Weihnachtsliedersingen „1000 Stimmen“ nicht etwa allein auf weiter Flur am Mikro: Auch ihre 14-jährige Tochter Anni und die Gesangslehrerin beider, Alexandra Wija vom Max-Reger-Konservatorium, luden gemeinsam mit Konservatoriumsleiter Heiko Denner am Klavier zum Singen ein. Mit dem zunächst von den Vieren interpretierten „Veliz Navidad“ als „Aufwärmer“ wurde Aufmerksamkeit erreicht – und dann erklangen sieben traditionelle Weihnachtslieder gemeinsam mit dem Publikum.