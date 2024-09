Wahre Begeisterungsstürme hat das „Weihnachtsland am Rennsteig“ mit seinen beleuchteten Installationen seit seinem Aufflackern vor Jahren noch nie so richtig im Landkreis Sonneberg entfacht. Nach einigem Hin und Her mit Kostensteigerungen, Standortstreichungen und Co. sowie mit so manchen vor allem aus dem nördlichen Kreisgebiet in der Öffentlichkeit wahrnehmbaren Diskussionen gepaart mit allerhand Kritik, Spott und Häme aus der Bevölkerung sind die insgesamt sieben Lichtfiguren nunmehr alle an Ort und Stelle errichtet. Jetzt wäre es an der Zeit, dass die vier Städte, in denen die Skulpturen stehen, diese als Eigentum von der Infrastrukturgesellschaft Rennsteig (IGR), eine gemeinnützige und für die Umsetzung des Weihnachtslandes zuständige Tochtergesellschaft des Regionalverbundes Thüringer Wald, übernehmen. So zumindest der Plan in der Theorie.