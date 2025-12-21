„Pure Lebensfreude – nicht nur in Pink“, sagt die Bandleaderin der „Think Pink Bigband“ Anna Albu. Die energiegeladene Musikerin hat es geschafft, ihre Leidenschaft auf die Musikerinnen und Musiker zu übertragen – und das auf beide Bigbands, die sie leitet. Denn inzwischen gibt es auch eine Nachwuchs-Bigband, die mit dem Konzert im Meininger Volkshaus quasi Premiere feierte: Es war der erste große öffentliche Auftritt der jugendlichen Musiker. Sie hatten sich vorgenommen, „das Volkshaus in eine Klangmaschine voller Swing, Weihnachtszauber und Bigband-Power zu verwandeln“. Mit explosiven Bläsersätzen, lässigem Swing, Weihnachtsklassikern und Hits aus Film und Pop haben sie das bestens geschafft – jung, frisch und energiegeladen wie sie sind. Musik, die nicht nur wärmt, sondern mitreißt, boten sie, ehe dann „die Großen“ die Bühne betraten. In der Moderation wurde das Konzert als ein Festmahl beschrieben, wobei der Nachwuchs quasi die Vorspeise ist. Und die machte Appetit auf mehr. Mit ihrer Musik, aber auch mit der lockeren Art, wie sie das Publikum für sich einnahmen.