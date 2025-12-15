Es gibt lieb gewonnene Adventstraditionen, die keiner missen möchte. Und auch der Auftritt des Kammerchors der TU Ilmenau am 3. Advent in der katholischen Kirche St. Josef hat sich gewissermaßen zu einer solchen Tradition entwickelt, die durch die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Sophia Müller jüngst fortgeführt wurde. Unter dem Motto „O Nata Lux“ hatte der Chor Advents- und Weihnachtslieder aus fünf Jahrhunderten im Repertoire dabei. Der Chor wollte in der gut einstündigen Aufführung mit Liedern aus diversen Ländern, dargeboten in verschiedenen Sprachen, etwas Licht in die Dunkelheit bringen.