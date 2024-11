Konzert in Ilmenau: Björn Casapietra kommt in die Jakobuskirche

Mit Besinnlichkeit aber auch leidenschaftlich und temperamentvoll möchte Björn Casapietra in seinem Weihnachtskonzert die freudvollste Zeit des Jahres gemeinsam mit seinem Publikum erleben. Er liebt die wundervollen alten deutschen ebenso wie die schönsten italienischen, französischen und keltischen Weihnachtslieder. All diese interpretiert er auf seine ganz eigene Art. Das Repertoire ist breit gefächert und anspruchsvoll – Jubilierend „Adeste Fideles“, andächtig „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und leidenschaftlich das berühmte französische „Cantique de Noël“. Mit der berührenden Volksweise „Still still still, weil’s Kindlein schlafen will“ oder einem der beliebtesten Schlaflieder, „Guten Abend, gut Nacht“, weckt Björn Casapietra Erinnerungen an Weihnachten in der Kindheit.