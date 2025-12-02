Weihnachtsgeschenke Wie Experten die Sicherheit von Spielzeug testen

Für die kommenden Jahre rechnet er noch mit einem ganz anderen Aufgabenfeld für die Tester: "Der Boom mit Künstlicher Intelligenz bei Spielzeugen wird kommen und neue Risiken bringen." So müsse etwa sichergestellt sein, dass Lernspielzeug, das Dialoge mit dem Kind führen könne, bei einem trotzigen oder zornigen Verhalten des Kindes keine unerwartete Reaktion zeige.