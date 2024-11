Der TÜV Rheinland selbst kommt nach Angaben von Rösch in der Regel nicht mit Spielzeugen in Kontakt, die die Gewerbeaufsichtsämter ins Visier genommen haben. Auf dem Prüftisch landen vielmehr neue Produkte, deren Sicherheit die Hersteller testen lassen, bevor sie auf den Markt kommen. In einem Gerät zieht ein Greifer zum Beispiel mit viel Kraft am Auge eines Plüschhundes. In einem anderen fällt ein Gewicht auf ein Babyspielzeug aus Holz, um zu sehen, ob Material absplittert.