Kunden der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis (SWSZ) müssen im kommenden Jahr weniger für Energie bezahlen. Kurz vor Weihnachten kündigt der lokale Versorger Preissenkungen an. Während überregionale Energieversorger ihre Preise für Erdgas und Strom 2026 stabil halten wollen, kann ein durchschnittlicher Haushalt im SWSZ-Netzgebiet knapp 400 Euro sparen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Geschäftsführer Tino Schäfer warum as möglich ist, er spricht über politische Rahmenbedingungen und die Einkaufspolitik des kommunalen Energieversorgers und schaut voraus auf die mögliche weitere Marktentwicklung.