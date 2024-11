Der Löwenanteil des Weihnachtsgeschäfts in Bayern wird allerdings auch in diesem Jahr voraussichtlich auf den stationären Handel entfallen. Der Verband erwartet insgesamt Umsätze von 15,3 Milliarden Euro. 2,7 Milliarden davon werden den Erwartungen zufolge auf das Onlinegeschäft entfallen. Das Wachstum in beiden Bereichen ist gering. Insgesamt rechnet der Handelsverband mit plus 1,3 Prozent, online mit 1,4 Prozent.