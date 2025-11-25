Erfurt (dpa/th) - Trotz des Verschwindens so mancher Innenstadtgeschäfte in Thüringen sowie der Konkurrenz durch den Onlinehandel bleiben die verkaufsoffenen Sonntage im Advent für den Einzelhandel wichtig. "Einkaufen hat ja auch etwas mit Erlebnis zu tun", sagte der Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, Knut Bernsen, auf Anfrage. Gerade in der netten Atmosphäre von Weihnachtsmärkten sei das gemeinsame Bummeln, Aussuchen und Kaufen ein anderes Erlebnis als Bildschirm-Shopping. In mehreren Thüringer Städten öffnen am ersten Advent die Geschäfte zum vorweihnachtlichen Einkauf.