Vergessene Konflikte

Frieden und Trost erbat der Papst auch für die Opfer von in Vergessenheit geratenen Kriegen und für alle, die unter Ungerechtigkeit, politischer Instabilität, religiöser Verfolgung und Terrorismus litten. Er nannte Länder Afrikas wie den Sudan, den Südsudan, Mali, Burkina Faso und die Demokratische Republik Kongo. Er erwähnte auch Myanmar, Haiti und den Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha, der kürzlich wieder aufgeflammt war.

Der Papst verwies auch auf das Schicksal von Migranten, die aus ihrer Heimat fliehen, sei es über das Mittelmeer oder auf dem amerikanischen Kontinent.

Aufruf zu Verantwortung

Die Gläubigen erinnerte er an ihre eigene Verantwortung. Angesichts der Notlagen lade er alle ein, sich "entschieden und gemeinsam" für die Betroffenen zu engagieren. "Lassen wir uns nicht von der Gleichgültigkeit gegenüber den Leidenden besiegen", sagte der Papst. "Öffnen wir an diesem heiligen Tag unser Herz für unsere Brüder und Schwestern in Not und Leid." Wenn jeder einzelne, anstatt andere zu beschuldigen, zuerst auf die eigenen Fehler schauen und sich zugleich in die Lage der Leidenden versetze würde, wäre die Welt eine bessere.

Papst erinnert an seine Vorgänger

Am Vorabend hatte der Papst bei seiner ersten Christmette in Rom zu Mitmenschlichkeit aufgerufen. Wo Platz für den Menschen sei, sei auch Platz für Gott, sagte der Pontifex im voll besetzten Petersdom unter Verweis auf Worte des vor drei Jahren gestorbenen Kirchenoberhaupts Benedikt XVI. Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung, das "uns zu Boten des Friedens" mache.

Auf dem Petersplatz verfolgten Tausende die auf Bildschirmen übertragene Christmette bei strömendem Regen. Der Papst war eigens vor Beginn der Messe vor den Petersdom getreten, hatte die unter Regenschirmen Wartenden begrüßt, ihnen frohe Weihnachten gewünscht und sich bedankt, dass sie trotz des schlechten Wetters gekommen seien. Anschließend segnete er sie, bevor er sich vor der Messe noch einmal kurz zurückzog.

Leo XIV. erinnerte in der Christmette auch an seinen Vorgänger Papst Franziskus, der zu Weihnachten 2024 - gesundheitlich bereits angeschlagen - das Heilige Jahr eröffnet hatte. Das Heilige Jahr endet nun am 6. Januar.