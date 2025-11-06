In Schmalkalden ist am Donnerstag der rund 20 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt aufgestellt worden. Sah es am Donnerstagmorgen in der Auer Gasse noch so aus, als könnte es für die Fichte aus der Allendestraße eng werden, schlängelte sich der Bauhofmitarbeiter mit dem Unimog gekonnt bis auf den Altmarkt, wo Feuerwehrleute und die Mitarbeiter der Kranfirma Schellhorn auf ihren Einsatz warteten. Mittags stand er Baum dann schon.