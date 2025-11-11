Weihnachtsbaum: Punktlandung vor dem Rathaus

Kein Scherz: Noch bevor die Narren am 11.11. um 11.11 Uhr das Sonneberger Rathaus stürmten, hat der Bauhof den ersten Weihnachtsbaum dieses Jahres auf dem Bahnhofsplatz postiert. Eine elf Meter hohe, ganz ebenmäßig und dicht gewachsene sowie 1,4 Tonnen schwere Nordmanntanne aus dem Neuenbau war von einem Schwerlasttransport angeliefert, mit der Motorsäge am Stamm in Form gebracht und per Kran in die Hülse inmitten des Bahnhofsplatzes gesetzt worden. Keine Stunde dauerte das Schauspiel, das auch viele Passanten anlockte. Gesponsert hat den wunderschönen Baum – selbst die aufgestellten Weihnachtsbäume auf dem Erfurter Domplatz und vor dem Alten Rathaus in Leipzig können in diesem Jahr nicht mithalten – eine Familie aus dem Föritztal-Ortsteil.