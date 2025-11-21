Bei jeder starken Winböe und jedem angekündigen Sturm hat Norbert Sillmann mit bangem Blick aus dem Fester seines Hauses in der Heinrich-Ehrhardt-Straße geschaut. Wird es die Nordmanntanne unbeschadet überstehen oder kippt sie Richtung Haus? „Sie ist über die Jahre einfach zu groß geworden“, sagt der Zella-Mehliser. Also holte er sich bereits vor zwei Jahren eine Fällgenehmigung für den gut 14 Meter hohen Nadelbaum. Inge Kessel, die damals noch als Stadtverwaltungsmitarbeiterin für die Bäume der Stadt zuständig war, erkannte aber das Potential der ganz gerade, dicht und füllig gewachsenen Tanne und schlug vor, sie als Weihnachtsbaum auf den Rathausvorplatz zu stellen. „Das ist ein viel schöneres Ende, als sie durch den Schredder zu jagen“, findet auch Norbert Sillmann und stimmte der Idee sofort zu.