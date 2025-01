Weihnachtsbaum ade: Ab ins Feuer oder zum Küchenutensil umrüsten?

Wo im Landkreis Sonneberg wäre eine Knutfest-Premiere besser aufgehoben als auf einem Sportplatz, der sich „Fichte“ nennt. Ob’s nun tatsächlich der Name ist, der die Judenbacher vom Sportverein Germania 1856 dazu veranlasst hat, in Sachen Weihnachtsbaumverbrennung in 2025 den Anfang zu machen? Das sei mal dahingestellt. Fakt aber ist, im Föritztal-Ortsteil sind die nadelnden Gesellen vom vergangenen Fest am Samstag in Flammen aufgegangen. In Frankenblick beispielsweise folgt man dem Beispiel nun am kommenden Wochenende: Sowohl in Effelder, als auch in Mengersgereuth-Hämmern stehen am Samstag, 11. Januar, die Knutfeste an. In Meng-Hämm geht’s am Feuerwehrgerätehaus bereits um 15 Uhr los. Für Speisen, Getränke und Musik wird gesorgt sein, heißt’s von den Organisatoren. Und in Effelder am Feuerwehrdepot fällt der Startschuss für den feurigen und geselligen Abschied von Tanne und Co. um 17 Uhr. Übrigens lodern die nadelnden Reste vom Feste nicht nur im Hinterland am zweiten Wochenende im neuen Jahr, sondern auch in der Rennsteigregion.