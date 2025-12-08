Weihnachtsbäckerei: Selbstgemachte Lebkuchen teurer - Butterplätzchen günstiger

Fürth - Wer dieses Jahr zu Weihnachten Lebkuchen oder Kokosmakronen bäckt, muss tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Mit Butterplätzchen oder Spritzgebäck kommt man dagegen günstiger davon, wie eine Sonderauswertung des Bayerischen Landesamts für Statistik zeigt. Die Ergebnisse basieren auf konkreten Rezepten und bayerischen Daten zur Preisentwicklung. Da Lebensmittel innerhalb Deutschlands nur geringe Preisunterschiede haben, dürften die Ergebnisse auch für andere Bundesländer fast identisch gelten.