Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden jedoch die Selfmade-Nussknacker aus der DDR. Nicht alle sind perfekt, aber jeder ist einzigartig. "Das ist Volkskunst im besten Sinne und sammelwürdig", sagt Experte Gawlick. Zumal das Gebiet zeitlich abgeschlossen sei. "Nach der Wende war es damit vorbei", erzählt der Historiker. Nicht nur war der Mangel zu Ende. Aus China kam bald eine Flut billiger Weihnachtsprodukte, Nussknacker eingeschlossen.