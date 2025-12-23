Weihnachtsansprache: Aigner wünscht Bayern Mut für neue Gemeinsamkeit

München (dpa/lby) - Wegen der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft durch Kriege, Krisen und die schlechte Wirtschaftslage ruft Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Menschen in Bayern zu Zuversicht und zur Verteidigung der Demokratie auf. Das Weihnachtsfest gebe Hoffnung, verbinde und habe immense Kraft, sagte sie in der vorab aufgezeichneten Ansprache, die am 26. Dezember um 18.40 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Sie appellierte, "mit Zuversicht auf uns und die Gesellschaft zu blicken, damit 2026 ein Jahr neuer Gemeinsamkeit wird".