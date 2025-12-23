Weihnachtsansprache: Aigner wünscht Bayern Mut für neue Gemeinsamkeit

Haltung, Optimismus, Selbstvertrauen

Aigner rief die Menschen in Bayern dazu auf, positiv in die Zukunft zu blicken: "Wir dürfen mit Zuversicht auf uns selbst und unser Handeln schauen. Was wir alles schaffen, was wir alles bewirken können. Ich bin sicher: Das ist sehr viel. Beweisen wir Haltung. Beweisen wir Optimismus. Beweisen wir Selbstvertrauen. Denn das Leben ist besser in Zuversicht." Durch den Geist von Weihnachten könne 2026 ein Jahr neuer Gemeinsamkeit werden.