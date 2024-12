Die Landtagspräsidentin wendet sich auch klar gegen Populismus, Extremismus und Terrorismus: "Vieles, was mit Hass geschürt wird, richtet sich gegen die Würde des einzelnen Menschen. Das darf bei uns – ob nun in politischen Reden, in Alltagssituationen und ganz besonders in den sogenannten Sozialen Medien – keinen Platz haben." Die "Zerstörung von Leben, Freude, Frieden und Freiheit" dürfe man nicht zulassen, so Aigner. Auch deshalb ruft sie zum Zusammenhalt und Engagement auf: "Jede und jeder kann seinen Beitrag leisten. Was ist das beste Rezept gegen die gefühlte Ohnmacht? Dass man einfach mitmacht!"