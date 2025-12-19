Erfurt (dpa/th) - Die traditionelle Weihnachtsamnestie hat in Thüringen in diesem Jahr fünf Häftlingen vorzeitig die Freiheit beschert. Zwei Gefangene lehnten zudem ihre vorzeitige Freilassung ab und zogen es vor, bis zum regulären Haftende hinter Gittern zu bleiben, wie das Justizministerium in Erfurt auf dpa-Anfrage mitteilte. Zu den Gründen konnten keine weiteren Angaben gemacht werden. Damit bewegt sich die Zahl der vorzeitigen Haftentlassungen auf dem Niveau des Vorjahres - 2024 kamen sieben Inhaftierte im Freistaat per Gnadenerlass vorzeitig frei.