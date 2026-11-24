In einem Monat ist Weihnachten – und damit es auch für Kinder aus armen Familien Geschenke gibt, wurden in diesem Jahr wieder allerlei Gaben liebevoll in Schuhkartons verpackt. Auch die Bewohner des Ilm-Kreises waren fleißig: 1139 Päckchen sind am Ende zusammengekommen, wie Koordinatorin Heidi Pohlemann freudig verkündet. Sie sind gefüllt mit Schulsachen, Bekleidung, Hygieneartikeln und kleinen Spielzeugen.