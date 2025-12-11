Weihnachtliches Konzert: Ars Musica stimmt auf das Fest ein

Und so ist es für die Sänger, die dem Suhler Knabenchor längst entwachsen sind und seit Jahrzehnten als Männerchor den gemeinschaftlichen Gesang pflegen, schöne Selbstverständlichkeit, auch in diesem Jahr mit einem anspruchsvollen Programm auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Und zwar am vierten Advent in der Suhler Kreuzkirche. „Wir haben uns intensiv auf das diesjährige Adventskonzert vorbereitet und stellen ins Zentrum des Programmes ,O Magnum Mysterium’ von Morten Lauridsen“, so Thorsten Weiß, Vorsitzender des Vereins Ars Musica. Diese Motette für A-cappella-Chor wurde auch wegen ihres geheimnisvollen musikalischen Charakters zu einer der populärsten Kompositionen Lauridsen. Er soll von dem Gemälde Teller mit Zitronen, Korb mit Orangen und Tasse mit Rose von Francisco de Zurbarán inspiriert worden sein. Wie er selbst sagte, war ihm besonders wichtig, seine Gedanken über die Jungfrau Maria, die ihm durch das Gemälde gekommen waren, musikalisch umzusetzen. 1994 konnte die Uraufführung dieses Werkes gefeiert werden. Und nun wird es auch in Suhl zu hören sein. Daneben haben die etwa 35 Sänger auch Lieder wie „Ave Maria“, „O little town of Bethlehem“, „O Heiland reiß die Himmel auf“ und „Hallelujah“ im Programm, für das die künstlerische Leitung in den Händen von Maik Gruchenberg liegt. Auch auf „Es ist ein Ros’ entsprungen“ und „Heilige Nacht“ kann sich das Publikum genauso freuen wie auf einige andere Weihnachtsklassiker. . An der Orgel wird Philipp Christ zu erleben sein, der unter anderem das Präludium in D-Dur von Johann Christian Kittel und die Pastorale von Domenico Zipoli zu Gehör bringen wird.