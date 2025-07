Hoch über den Köpfen von Tausenden Menschen - die Eröffnung des Christkindlesmarkt von der Empore der Frauenkirche aus ist nichts für schwache Nerven. Schwindelfrei, belastbar, wetterfest und herzlich soll das Christkind sein, so heißt es in der Jobbeschreibung. "Ich glaube, dass ich das sehr gut kann", sagte Nora Falk, die in ihrer Freizeit Tennis und Theater spielt, zum Kickboxen geht und gerne singt.