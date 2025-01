Rund 300 Tonnen an Christbäumen in München

In Summe rechnet die Landeshauptstadt damit, dass an den Wertstoffhöfen 140 Tonnen an Christbäumen abgegeben werden. Über die Sammelstellen, Schulen und Hausverwaltungen, die kostenpflichtig größere Mengen abholen lassen können, dürften weitere 168 Tonnen zusammenkommen - deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Hinzu kommt eine unbekannte Menge, die illegal abgelegt wird.