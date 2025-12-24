Allein die Anreise ist ein fünftägiges Abenteuer: Von Südthüringen nach Frankfurt, von dort mit dem Flugzeug weiter nach Oslo. Anderthalb Tage Aufenthalt und Zusammentreffen mit den norwegischen Kollegen, die in diesem Jahr einen Airbus A320 für einen Teil des Weges zur Arbeit in der Antarktis gechartert haben. Weiter mit Crewwechsel und Tankstopp in Prag bis an die Elfenbeinküste, wo der Flieger erneut betankt wird, um die Wissenschaftler und Techniker an Bord zunächst weiter ins südafrikanische Kapstadt zu bringen. Dort heißt es dann abwarten, bis die Wetterbedingungen stimmen.