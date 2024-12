Weihnachten Weihnachtsmänner in Erfurt läuten Heiligabend ein

Ruhiger geht es später bei den Gottesdiensten im Land zu. Der katholische Bischof Ulrich Neymeyr will in der Christmette am Abend unter anderem auf die Spaltung in der Gesellschaft und die Rolle der Hirten in der Weihnachtsgeschichte eingehen, wie aus seiner Predigt hervorgeht. Nach Angaben einer Bistums-Sprecherin könnte auch der Anschlag von Magdeburg eine Rolle spielen.