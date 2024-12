Weihnachten: Verband: Preise für selbst geschlagene Bäume dürften steigen

Weniger Fläche mit Bäumen in "Weihnachtsbaumgröße"

"Die Verjüngungsfläche der Weihnachtsbaumarten Tanne und Fichte ist laut Bundeswaldinventur in den vergangenen zehn Jahren um rund zwölf Prozent zurückgegangen – in der Summe fast 40.000 Hektar", erläuterte HDH-Präsident Johannes Schwörer. Gemeint sind damit Areale, auf denen Exemplare im Alter von höchstens 20 Jahren der beiden Arten stehen. Das seien Bäume in "Weihnachtsbaumgröße", so der Verband.