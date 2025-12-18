Weihnachten Jahresendfest oder Weihnacht – wie in der DDR gefeiert wurde

"Jahresendflügelfigur" – wirklich?

Dass die SED-Führung christliche Symbole tilgen wollte, ist kein Geheimnis. Durchgesetzt habe sie sich nicht, sagt Ausstellungsmacher Horn. "Das waren Entgleisungen von übereifrigen Funktionären. Man hat versucht, Traditionen im sozialistischen Sinn umzudeuten. Es sollte nicht Weihnachtsfeier, sondern Jahresendfeier heißen. Aber das hat keiner gesagt. Wenn überhaupt, hat man sich darüber lustig gemacht", sagte Horn.

Hartnäckig hält sich auch die Legende, dass ein Weihnachtsengel in der DDR "geflügelte Jahresendfigur" genannt worden sein soll. Belegt ist das nicht. Der Historiker Bodo Mrozek kam in einer Recherche 2006 zu folgendem Schluss: "Ein Beweis für die reale Existenz des sozialistischen Phantomwortes ist noch immer nicht erbracht." Klaus Horn hält die "geflügelte Jahresendfigur" schlicht für "Quatsch".

Unverwüstlich: Schwibbögen und Herrnhuter Sterne

Volkskunst aus dem Erzgebirge und die leuchtenden Herrnhuter Sterne aus der Oberlausitz sind keine Erfindung der DDR, waren dort aber sehr beliebt. Heutzutage werden die Artikel bundesweit und international verkauft.

In jeder größeren deutschen Stadt gebe es entweder ein Fachgeschäft oder einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, wo Nussknacker & Co angeboten werden, sagt Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Jedes Jahr würden Waren im Wert von 150 bis 200 Millionen Euro an die Endkunden verkauft. Die Herrnhuter Sterne GmbH erwartet dieses Jahr einen Absatz von 850.000 Sternen.

"Am bekanntesten weltweit ist der Nussknacker", sagt Günther. Pyramiden, Räuchermännel oder Schwibbögen seien etwas spezieller. "Die muss man im Westen manchmal noch erklären."

Sind die Lichter angezündet

Auch den gesamtdeutschen Weihnachtslieder-Kanon hat die DDR um ein Stück erweitert: "Sind die Lichter angezündet" stammt von der Lyrikerin Erika Engel und wurde von Hans Sandig, Leiter des Rundfunk-Kinderchores in Leipzig, vertont.

In den drei Strophen ist vom christlichen Hintergrund des Weihnachtsfests nichts zu lesen, dafür wird den Hörerinnen und Hörern in den letzten Zeilen der Wunsch nach Frieden mit auf den Weg gegeben: "Leuchte, Licht, mit hellem Schein, überall, überall soll Friede sein."