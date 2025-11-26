Jahr für Jahr passiert es immer wieder, dass auch noch nach der Sammelwoche viele Anfragen eingehen, bis wann denn noch Päckchen für die Hilfsaktion Weihnachten im Schuhkarton abgegeben werden können, die in diesem Jahr am 17. November endete. So auch in Suhl, von wo aus insgesamt 185 liebevoll gepackte Überraschungspakete mit allen anderen Paketen aus Thüringen ihre Reise per Sattelschlepper direkt nach Rumänien antreten, wo sie vor Ort nach Bedarf an Kinder verteilt werden und in ärmeren Regionen Freude, Hoffnung und Zuversicht schenken. „Und das braucht einen gewissen Vorlauf, weshalb viele Suhler oftmals überrascht über den zeitigen Abgabeschluss sind“, sagt Jana Reigl, die mit ihrem Team vom Unternehmen „Handverlesen – Die Glückskrämerei“ auch in diesem Jahr wieder als eine der Suhler Sammelstellen fungierte.