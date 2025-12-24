Es gibt viele Traditionen rund um Weihnachten. Eine ist der Besuch des CCS am Vormittag des 24. Dezembers. „ Wir kommen schon fünf oder sechs Jahre hierher“, verrät Elena Müller. Dabei sei es ganz egal, was für ein Märchen gespielt werde. Sie und ihre Familie schauten alles gern an. Die junge Suhlerin kommt aber nicht mit leeren Händen ins CCS. Einen ganzen Stapel Geschenke hat sie dabei. „Ich treffe hier jemanden und wir tauschen Geschenke aus“ erzählt Elena Müller. Weil an den Feiertagen keine Zeit für ein Treffen sei, nutzten sie die Gelegenheit im CCS.