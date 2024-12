Rund 28 Prozent machten in der Umfrage 2024 die Angabe, den Baum "Mitte Dezember" aufzustellen (2019: 26 Prozent), 29 Prozent platzieren und schmücken den Tannenbaum "wenige Tage vor Heiligabend" (2019: 38 Prozent) und 12 Prozent an Heiligabend selbst (16 Prozent vor fünf Jahren). "Statista" hatte Ende Oktober/Anfang November 790 Weihnachtsbaumkäufer und -käuferinnen befragt. Jedes Jahr werden um die 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft.