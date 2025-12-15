Am Sonntagnachmittag, 14. Dezember, versammelten sich rund 30 Teilnehmer auf dem Rathausplatz in Sonneberg, um das Friedenslicht willkommen zu heißen. In ruhiger und besinnlicher Atmosphäre überreichten die Coburger Pfadfinder das Friedenslicht an die Sonneberger Bevölkerung und setzten damit ein sichtbares Zeichen für Frieden, Hoffnung und Zusammenhalt. Das Friedenslicht, das seinen Ursprung in Bethlehem hat und jedes Jahr von Pfadfindern in viele Länder getragen wird, erinnerte an die Verantwortung jedes Einzelnen, sich für ein friedliches Miteinander einzusetzen. Im Anschluss an die Übergabe bestand die Möglichkeit, in der katholischen Kirche in Sonneberg eine Kerze am Friedenslicht zu entzünden. Viele nutzten diese Gelegenheit, um den Gedanken des Friedens mit nach Hause zu nehmen.