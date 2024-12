Weihnachten: Bislang 1.400 Briefe bei Weihnachtspostamt eingegangen

Der Heimatverein des Sondershäuser Ortsteils Himmelsberg öffnet bereits seit fast 30 Jahren regelmäßig das Weihnachtspostamt. Ähnliche Weihnachtspostämter gibt es auch in anderen Orten in Deutschland, etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg. Häufig haben diese Orte Namen wie "Himmelstadt", "Engelskirchen" oder "Himmelpfort".