Schlossweihnacht in Oberstadt ist nicht einfach ein Termin im Dezemberkalender – sie ist ein Gefühl. Eines, das wärmt und glitzert und nachhallt.
Weihnacht in Oberstadt Ein Dorf lebt seinen Schlosstraum
Daniela Rust 14.12.2025 - 08:43 Uhr
Wenn sich Herz, Heimat und ein Schloss begegnen, entsteht etwas Märchenhaftes: Ein Fest der Begegnung, bei dem die Bewohner jeden Gast persönlich begrüßen.
