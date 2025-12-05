Weihnacht im Museum: Früher war mehr Lametta

Der Ausspruch „Früher war mehr Lametta“ aus Loriots Sketch „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ gehört schon fast genauso fest zur Weihnachtszeit wie das Lametta einst selbst. Opa Hoppenstedt beschwert sich mit diesem Satz, dass früher mehr Lametta am Weihnachtsbaum hing. Es entstand ein ironischer Sinnspruch dafür, dass früher alles besser war. Das Schmücken von Weihnachtsbäumen hat eine lange Tradition, nicht nur bei den Hoppenstedts. Als Objekt des Monats Dezember hat das Hennebergische Museum Kloster Veßra deshalb zwei Packungen Lametta aus der Museumssammlung ausgewählt.