Nur freudige Gesichter von Besuchern, Geistlichen, Gemeindekirchenräten und Vertretern des öffentlichen Lebens Frankenhains und des Geratals strahlten am Sonntagmorgen mit dem Sonnenschein vom herrlich blauen Himmel um die Wette. Für die durchweg freudige Stimmung der mehr als 100 Menschen im Kirchgarten und Minuten später in der Kirche Sankt Leonhardi gab es allen Grund zum Freuen und gemeinsamen Feiern.