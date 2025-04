Weidhausen/Föritztal - Eine Lage, die um 22.39 Uhr von der Rettungsleitstelle Suhl zunächst als Kleinbrand am ehemaligen Weidhäuser Sportplatz gemeldet worden war, entpuppte sich nur wenig später als Vegetationsbrand größeren Ausmaßes. "Auf rund 2.500 Quadratmeter Waldboden hat es in einer nahezu kreisrunden Ausbreitung gebrannt. Kurz vor 23 Uhr erfolgte die Alarmstufenerhöhung von Kleinbrand auf Mittelbrand. Unsere örtlichen Wehren aus Föritztal wurden ab da an von weiteren wasserführenden Löschfahrzeugen der Wehren Oberlind und Sonneberg-Mitte verstärkt", erklärte Einsatzleiter und 1. stellvertretender Gemeindebrandmeister der Gemeinde Föritztal, Andreas Drachsler. Glücklicherweise befand sich in unmittelbarer Nähe des Brandes das im letzten Jahr vonseiten der Gemeinde errichtete Löschwasserkissen, dessen Anschaffung die angespannte Löschwassersituation im Ortsteil Weidhausen verbessern soll. "Das vorgehaltene Löschwasser hat uns bei der Brandbekämpfung natürlich enorm geholfen. Somit hatten wir gleich genügend Wasser an Ort und Stelle, ohne mit den Tanklöschfahrzeugen einen aufwendigen Pendelverkehr einzurichten.