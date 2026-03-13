Weidberg/Rhön: Erlebniswelt öffnet jetzt wieder

Die Erlebniswelt Rhönwald ist ab 14. März an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet – diese Information gab es in dieser Woche von der Stadt Kaltennordheim. Deren Mitarbeiter sorgen demnach dafür, dass zunächst das Archegebäude mit der Ausstellung und den Toiletten wieder betreten werden kann. Die Fledermaushöhle und die Rangerhütte mit der Ausstellung bleiben noch geschlossen. Der Eintritt am Drehkreuz, der auch während der Winterpause für zwei Euro pro Person möglich war, kostet jetzt weiterhin zwei Euro – bis zum 3. April ein „Schnäppchen“ sozusagen. Danach werden wieder drei Euro fällig. Aufpassen: Das Drehkreuz funktioniert nur mit Bargeld, das man ausreichend zur Hand haben sollte.