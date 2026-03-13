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Weidberg/Rhön Erlebniswelt öffnet jetzt wieder

Die Arche am Weidberg bei Kaltenwestheim macht am Samstag, 14. März, nach der Winterpause wieder auf, vorerst nur am Wochenende. Aber zum Schnäppchenpreis.

Weidberg/Rhön: Erlebniswelt öffnet jetzt wieder
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Die Arche Rhönwald lädt wieder ein – aber Besucher sollten sich entweder Rucksackverpflegung mitbringen oder den Regiomaten nutzen. Der Imbiss hat noch keinen Pächter. Foto: privat

Die Erlebniswelt Rhönwald ist ab 14. März an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet – diese Information gab es in dieser Woche von der Stadt Kaltennordheim. Deren Mitarbeiter sorgen demnach dafür, dass zunächst das Archegebäude mit der Ausstellung und den Toiletten wieder betreten werden kann. Die Fledermaushöhle und die Rangerhütte mit der Ausstellung bleiben noch geschlossen. Der Eintritt am Drehkreuz, der auch während der Winterpause für zwei Euro pro Person möglich war, kostet jetzt weiterhin zwei Euro – bis zum 3. April ein „Schnäppchen“ sozusagen. Danach werden wieder drei Euro fällig. Aufpassen: Das Drehkreuz funktioniert nur mit Bargeld, das man ausreichend zur Hand haben sollte.

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Die Erlebniswelt Rhönwald ist aus dem Winterschlaf erwacht. Foto: Archiv/Rhönforum

Von 10 bis 17 oder 18 Uhr offen

Am Karfreitag ist offizieller Saisonstart für das touristische Ausflugsziel, das nun ein größeres Engagement der Stadt erfordert – der ehemalige Weidbergverein hat sich bekanntlich weitgehend zurückgezogen. Ab 3. April gelten die regulären Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen 10 bis 18 Uhr.

Regionale Angebote gegen Hunger und Durst gibt es am Regiomaten.

Wer die Erlebniswelt Rhönwald mit ihren Drinnen- und Draußenangeboten (auch Spielplatz und Sternenrutsche) besucht, der sollte freilich Wegzehrung im Gepäck haben: Noch immer ist kein Pächter gefunden, der den Imbiss „Kleiner Wetzstein“ betreibt. Die Stadt würde sich über Interessenten freuen und könnte mit diesen die Konditionen sehr flexibel abstimmen.

Die Arche ist das Herzstück des Geländes. Foto: Verein

Der ehemalige Weidberg-Verein, der sich heute eher als einer fürs ganze Dorf sieht, kümmert sich dankenswerter Weise weiter um den Regiomaten – einen Versorgungsautomaten, der soeben wieder aus der Winterpause geholt wurde. Dieser nimmt Bargeld, aber auch die EC-Karte zum Bezahlen entgegen. Er steht am Eingang zur Erlebniswelt, ist von außen erreichbar und hält nun wieder etwas gegen Hunger und Durst bereit. Darunter sind viele Produkte aus der heimischen Region. Currywurst und Chilli con carne als Fertiggericht sind jedoch auch dabei und es gibt haltbaren Kaffee, Kuchen und Protein-Waffeln.

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Wer mit einer größeren Gruppe die Erlebniswelt besuchen möchte, sollte sich in der Stadt anmelden bei Nadine Arnrich, Telefon (036966) 7 78 21, auch für die Buchung der Waldschule für Geburtstage und andere Feiern (mit Selbstversorgung). „Wochenenden im Juli und August sind schon gebucht – besser also, rechtzeitig zu reservieren“, rät sie.

Am 21. März gibt es einen Arbeitseinsatz des Vereins, um das Gelände weiter fit zu machen für die Besucher.